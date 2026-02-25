Juve, partita riaperta per il rinnovo di Vlahovic: pronto un nuovo incontro con gli agenti

Anche se in campo non si vede da ormai tre mesi (ultima presenza il 29 novembre contro il Cagliari), l'attaccante della Juventus che fa più discutere è uno e uno solo: Dusan Vlahovic. Sarà perché l'ambientamento di David non è andato come sperato e che Openda ha profondamente deluso, o forse che l'attaccante serbo è ancora al centro delle riflessioni della dirigenza bianconera, per motivi tecnici ed economici.