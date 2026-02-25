Juve, partita riaperta per il rinnovo di Vlahovic: pronto un nuovo incontro con gli agenti
Dopo Galatasaray e Roma, i bianconeri parleranno con l'entourage del giocatore in scadenza. Per l'estate priorità Kolo Muani, anche se Osimhen...
Anche se in campo non si vede da ormai tre mesi (ultima presenza il 29 novembre contro il Cagliari), l'attaccante della Juventus che fa più discutere è uno e uno solo: Dusan Vlahovic. Sarà perché l'ambientamento di David non è andato come sperato e che Openda ha profondamente deluso, o forse che l'attaccante serbo è ancora al centro delle riflessioni della dirigenza bianconera, per motivi tecnici ed economici.
Questo perché la partita del possibile rinnovo per un contratto in scadenza al 30 giugno 2026, si è improvvisamente riaperta. Anche un po' a sorpresa, perché dopo le vicende degli ultimi anni Vlahovic sembrava destinato a cercare fortuna altrove, magari per capitalizzare la sua posizione da giocatore svincolato in vista della prossima estate.
Non tutto è perduto, forse. Le parti si sono riavvicinate in questi ultimi mesi, proprio mentre DV9 recuperava dall'operazione a Londra per la lesione all'adduttore sinistro. Mentre per il ritorno in campo bisogna ancora attendere, dopo le partite decisive con Galatasaray e Roma è previsto un incontro fra la Juventus e gli agenti del giocatore.
Come scrive Tuttosport, l'incastro non è per niente facile: Vlahovic vuole mantenere le cifre dello stipendio attuale, non proprio a buon mercato anche grazie al ricchissimo bonus alla firma stipulato al momento del suo arrivo alla Fiorentina; la Juve non vuole invece superare il tetto salariale fissato sui 6 milioni netti a stagione, cifra accordata per il prolungamento di Yildiz.
Quindi? Apertura da entrambi i lati per provare a venirsi incontro, circostanza testimoniata anche dal fatto che Vlahovic, da inizio mese libero di firmare con qualsiasi altra squadra, per il momento ha messo in stand-by ogni possibile richiesta per dare priorità all'ultima finestra bianconera. La Juve, dall'altra parte, potrebbe risparmiare il costo del cartellino di un nuovo giocatore, ritrovandosi di fatto un acquisto in casa.
Juve, idea Osimhen e nuovo assalto a Kolo Muani
La Vecchia Signora si guarda comunque attorno, per quanto il fattore economico farà la sua parte e dopo le spese delle ultime sessioni di mercato dovrà agire con particolare attenzione. Tornano di moda nomi del passato, più o meno recente. Prima di Juventus-Galatasaray, Victor Osimhen si è di fatto proposto per un ritorno in Italia proprio all'avversaria di Champions, dopo che era sfumata la possibilità negli scorsi anni.
Molto più realistica invece la pista che porterebbe a un bis di Randal Kolo Muani, vecchio pallino juventino, 10 gol in 22 partite da gennaio a giugno 2025, oggi in prestito al Tottenham dopo che la Juve non trovò il secondo accordo con il Psg. Tutto però cambia in fretta e, a fine stagione, i francesi potrebbero riaprire il dialogo con una richiesta economica inferiore, anche alla luce di un possibile trasferimento a titolo definitivo.