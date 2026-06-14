Lazio-Jensen, Atalanta-Puljic: le italiane fanno la spesa dal Bayern Monaco

14 Giu 2026 - 15:46
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Jonathan Asp Jensen © Getty Images

Jonathan Asp Jensen © Getty Images

Lazio e Atalanta stanno chiudendo due colpi, uno a testa, dal Bayern Monaco: si tratta di due giovani talenti, Jonathan Asp Jensen per i biancocelesti e Lubo Puljic per i nerazzurri. Jonathan Asp Jensen è un trequartista danese di piede destro classe 2006, per cui il club italiano ha offerto 4 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita. Nell'ultima stagione tra le fila del Grasshopper, in Svizzera, ha collezionato 33 presenze condite da 8 reti e 6 assist in 2700 minuti di impiego. Ljubo Puljic, invece, è un difensore centrale croato classe 2007, alto ben 1.94 metri e di piede mancino. Ha giocato l'ultima stagione al Bayern Monaco II, in Regionalliga, collezionando 15 presenze. 

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