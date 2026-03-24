MANOVRE BIANCONERE

In prestito e poi ceduti? La Juve pensa all'estate: da Douglas Luiz a Nico Gonzalez, tutti i nodi

di Paolo Borella
24 Mar 2026 - 20:20
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Qualche aggiustamento o una vera e propria rivoluzione? La Juventus pensa a conquistare il pass per la prossima Champions League, ma intanto inizia a riflettere sulla prossima stagione e a un mercato estivo in cui la rosa sarà comunque ampiamente modificata.

Sempre seguendo le indicazioni di Luciano Spalletti, l'allenatore che rinnoverà il suo contratto in questa pausa delle nazionali e poi è pronto a diventare un punto fermo del futuro bianconero. 

Molto passerà anche dalle cessioni, a partire dalle situazioni dei giocatori attualmente in prestito. Chi su tutti? I soliti noti, ovviamente Douglas Luiz e Nico Gonzalez, oggi rispettivamente all'Aston Villa e all'Atletico Madrid.

Partendo dal centrocampista brasiliano, che a gennaio ha salutato il Nottingham Forest dopo aver trovato poco spazio per riabbracciare il club che lo aveva lanciato in Premier prima dell'acquisto della Juventus. Nel cambio di destinazione inglese, i bianconeri hanno perso la certezza dell'obbligo di riscatto, con l'Aston Villa che avrà solo un'opzione per il diritto.

Douglas era partito bene con Emery, giocando da titolare le prime partite dopo il suo ritorno, mentre ha trovato poco spazio nelle ultime uscite. Anche se non si concretizzerà il riscatto, le due società potrebbero sedersi comunque al tavolo per trattare: la Juve chiede circa 25 milioni

Condizioni per l'obbligo di riscatto che non dovrebbero scattare nemmeno per Nico Gonzalez, che difficilmente riuscirà a giocare almeno 45 minuti nel 60% delle sfide dei Colchoneros, per quanto l'esterno sia almeno subentrato quasi in ogni gara, quando a disposizione. Niente incasso immediato da 33/34 milioni complessivi, ma l'argentino comunque non ha deluso e il club della capitale spagnola potrebbe acquistarlo comunque per una cifra fra i 25 e i 30 milioni di euro. Almeno questo è ciò che si augurano a Torino. 

Diverse le situazioni degli altri prestiti. Arthur si è ritrovato nel club brasiliano in cui era cresciuto, il Gremio, ma dovrebbe con ogni probabilità tornare alla Juventus in estate per poi trovare nuova sistemazione. Anche se l'ex Barcellona si è proposto in versione "nuovo Lobotka" per Spalletti...

Restando in Serie A, nessuna opzione di riscatto nei prestiti di Joao Mario (Bologna) e Daniele Rugani (Fiorentina). L'esterno portoghese ha trovato parecchi minuti con Italiano e il club rossoblù ragiona su un'eventuale permanenza a lungo termine. La Juventus non potrebbe scendere molto sotto i 10 milioni per la cessione per evitare una minusvalenza. Il suo "sostituto" in bianconero, Emil Holm, ha fatto il percorso inverso e i bianconeri hanno mantenuto il diritto di riscatto da 15 milioni di euro più 3 di bonus. 

Prestito secco anche nel caso di Rugani alla Fiorentina, che sta ancora lottando per la permanenza in Serie A e in caso di salvezza valuterà la rosa ribaltata nella sessione di gennaio. Il 31enne ha però giocato appena due partite ed è stato di fatto bocciato dopo l'esordio negativo di Udine. L'opzione più probabile è quindi l'ennesimo ritorno alla Juventus, che poi vedrà come ristrutturare il reparto difensivo. 

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