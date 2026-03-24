In prestito e poi ceduti? La Juve pensa all'estate: da Douglas Luiz a Nico Gonzalez, tutti i nodi

Restando in Serie A, nessuna opzione di riscatto nei prestiti di Joao Mario (Bologna) e Daniele Rugani (Fiorentina). L'esterno portoghese ha trovato parecchi minuti con Italiano e il club rossoblù ragiona su un'eventuale permanenza a lungo termine. La Juventus non potrebbe scendere molto sotto i 10 milioni per la cessione per evitare una minusvalenza. Il suo "sostituto" in bianconero, Emil Holm, ha fatto il percorso inverso e i bianconeri hanno mantenuto il diritto di riscatto da 15 milioni di euro più 3 di bonus.