Fiorentina, esordio-incubo per Rugani: sbaglia su ogni gol dell'Udinese, le scuse di Vanoli

03 Mar 2026 - 11:24
© ansa

© ansa

L'esordio di Daniele Rugani con la Fiorentina si è trasformato in un incubo per il difensore arrivato dalla Juventus.

Paolo Vanoli aveva cambiato modulo, passando alla difesa a 3 per provare a metterlo nelle condizioni ideali per rendere al meglio. E invece no, tre errori evidenti per altrettanti gol dell'Udinese: Kabasele ha aggirato la sua marcatura sull'1-0, Davis lo ha costretto al fallo da rigore per il raddoppio, Buksa lo ha lasciato a terra prima di segnare la terza rete bianconera.

© X

© X

A fine gara, Vanoli si è di fatto scusato con lui: "Sapevo che non aveva i 90 minuti nelle gambe. Mi dispiace per Rugani, perché la partita non mi ha permesso di cambiare ancora". 

"Le opportunità vanno colte", aveva detto Rugani nella presentazione alla Fiorentina, dopo aver spiegato di non aspettarsi l'addio alla Juventus. Con i bianconeri, aveva infatti rinnovato pochi mesi prima il suo contratto fino al 2028 su richiesta di Tudor, ma soprattutto con l'arrivo di Spalletti, il passaggio alla difesa a 4 e gli infortuni muscolari in contemporanea, il difensore classe 1994 era finito in secondo piano nelle scelte bianconere e raccolto appena 8 presenze totali, di cui 3 dall'inizio. 

fiorentina
daniele rugani

