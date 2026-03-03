Fiorentina, esordio-incubo per Rugani: sbaglia su ogni gol dell'Udinese, le scuse di Vanoli

Paolo Vanoli aveva cambiato modulo, passando alla difesa a 3 per provare a metterlo nelle condizioni ideali per rendere al meglio. E invece no, tre errori evidenti per altrettanti gol dell'Udinese: Kabasele ha aggirato la sua marcatura sull'1-0, Davis lo ha costretto al fallo da rigore per il raddoppio, Buksa lo ha lasciato a terra prima di segnare la terza rete bianconera.