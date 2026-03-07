Atletico ok con la doppietta di Nico Gonzalez: quanto manca per il riscatto da 30 mln dalla Juve
Terza vittoria consecutiva in campionato per l'Atletico Madrid, che consolida il terzo posto battendo al Wanda la Real Sociedad e ringrazia Nico Gonzalez, decisivo con una doppietta nell'ultima mezz'ora. L'ex Juventus, che la scorsa estate ha lasciato la Juventus per trasferirsi in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto, è salito a quota tre marcature complessive con la maglia dell’Atletico Madrid, ma il suo riscatto da parte del club spagnolo resta lontano.
Il suo trasferimento si è concretizzato infatti sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, cifra che potrà salire di un ulteriore milione al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo, valido fino al 30 giugno 2026, prevede inoltre un diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro, destinato a trasformarsi in obbligo se l'argentino raggiungerà il 60% delle presenze stagionali in Liga (21 partite) con almeno 45 minuti disputati a partita. Al momento Nico Gonzalez ha collezionato 13 presenze “utili” (da almeno 45 minuti) in campionato.