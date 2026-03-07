Atletico ok con la doppietta di Nico Gonzalez: quanto manca per il riscatto da 30 mln dalla Juve

Terza vittoria consecutiva in campionato per l'Atletico Madrid, che consolida il terzo posto battendo al Wanda la Real Sociedad e ringrazia Nico Gonzalez, decisivo con una doppietta nell'ultima mezz'ora. L'ex Juventus, che la scorsa estate ha lasciato la Juventus per trasferirsi in Spagna con la formula del prestito con diritto di riscatto, è salito a quota tre marcature complessive con la maglia dell’Atletico Madrid, ma il suo riscatto da parte del club spagnolo resta lontano.