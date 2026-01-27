Douglas Luiz va all'Aston Villa: la Juve perde la certezza di cederlo, ma torna a sperare
Non solo Joshua Zirkzee, il mercato della Juventus guarda in Inghilterra anche per le uscite e in particolare alla situazione di Douglas Luiz, ceduto in estate al Nottingham Forest in prestito oneroso con diritto di riscatto che sarebbe scattato dopo 15 presenze da 45 minuti. Il centrocampista brasiliano, dopo l'anno buio in bianconero, ha faticato a inserirsi anche nel nuovo club, è finito fuori dal progetto e su di lui è piombata l'Aston Villa, che ha bruciato la concorrenza del Chelsea per riportare a casa un giocatore che potrebbe essere la soluzione all’emergenza infortuni nel centrocampo di Emery.
Con il passaggio ai Villans, sempre in prestito con diritto di riscatto, la Juve risparmia tutto lo stipendio da qui alla fine della stagione, ma perde la certezza di cederlo dopo 15 presenze da 45 minuti. La Vecchia Signora torna però a sperare di cedere definitivamente Douglas Luiz grazie a un'opzione d'acquisto che si è riservato il suo nuovo-vecchio club.