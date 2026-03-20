Arthur: "Torno alla Juve e spero in una chance. Potrei essere il Lobotka di Spalletti"
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Arthur, centrocampista brasiliano del Gremio che è ancora di proprietà della Juventus con un contratto in scadenza nel 2027 (con ingaggio da 5 milioni di euro lordi) torna a parlare dei bianconeri di Torino, dove salvo sorprese tornerà a fine stagione: "Spero di avere una possibilità con Spalletti, gli piace avere un centrocampista organizzatore - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - e io in quel ruolo mi trovo a mio agio. Se penso a Lobotka o Pizarro, entrambi si sono esaltati con Spalletti. Non è assurdo pensare che potrei adattarmi, vedremo quello che succederà".
"In Brasile dicono che sono tornato quello di Barcellona? Non esiste un segreto, il duro lavoro e il fatto di essere di nuovo felice sono le chiavi. Ho beneficiato della preparazione, che ho fatto interamente. E poi incide la testa: qui al Gremio tutti mi hanno fatto sentire importante".