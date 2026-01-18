Bufera Crystal Palace, l'allenatore attacca la società: "Mateta? Loro diranno 'concludiamo l'affare'"

L'ultima di queste scelte è l'imminente cessione al Manchester City del capitano Marc Guehi, operazione da circa 25 milioni di euro che dovrebbe chiudersi definitivamente in questi giorni: "Ho la sensazione che ci stiano abbandonando completamente - ha attaccato Glasner in conferenza alla vigilia della sfida col Sunderland poi persa 1-2 - La cosa peggiore è vendere il nostro capitano il giorno prima di giocare una partita. Finora ho tenuto la bocca chiusa, ma in questa stagione ci hanno strappato due volte il cuore e in entrambi i casi sempre alla vigilia di una partita: prima con Eze, poi con Guehi". E ha aggiunto: "Il Crystal Palace è bravo a concludere la stagione in questo modo, con Oliver Glasner, con un altro allenatore non lo so… Ma non mi interessa".