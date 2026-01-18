Bufera Crystal Palace, l'allenatore attacca la società: "Mateta? Loro diranno 'concludiamo l'affare'"

Duro sfogo di Oliver Glasner: "Ci stanno abbandonando completamente, in questa stagione ci hanno strappato due volte il cuore"di Marco Mugnaioli
Una bufera a Londra che potrebbe portare un raggio di sole a Torino. Nei giorni dell'assalto della Juventus a Jean-Philippe Mateta, possente attaccante francese del Crystal Palace, il tecnico del club inglese, Oliver Glasner, ha annunciato pubblicamente che a fine stagione, nonostante l'offerta di rinnovo ricevuta, lascerà il club in cui è arrivato nel 2024 e che ha portato a giocare in Europa: "Ho già informato il club che volevo una nuova sfida", ha spiegato il tecnico, ma dalle sue parole è facile intuire che dietro a questa decisione ci siano i rapporti incrinati con la proprietà, dovuti soprattutto ad alcune scelte di mercato non condivise da Glasner.
L'ultima di queste scelte è l'imminente cessione al Manchester City del capitano Marc Guehi, operazione da circa 25 milioni di euro che dovrebbe chiudersi definitivamente in questi giorni: "Ho la sensazione che ci stiano abbandonando completamente - ha attaccato Glasner in conferenza alla vigilia della sfida col Sunderland poi persa 1-2 - La cosa peggiore è vendere il nostro capitano il giorno prima di giocare una partita. Finora ho tenuto la bocca chiusa, ma in questa stagione ci hanno strappato due volte il cuore e in entrambi i casi sempre alla vigilia di una partita: prima con Eze, poi con Guehi". E ha aggiunto: "Il Crystal Palace è bravo a concludere la stagione in questo modo, con Oliver Glasner, con un altro allenatore non lo so… Ma non mi interessa".
Non c'è due senza tre? La terza cessione imminente potrebbe essere proprio quella di Mateta alla Juve, la prima offerta dei bianconeri è già arrivata: "Voci su Mateta in partenza? Ci sarà un prezzo, il Crystal Palace dirà: ‘mancano 18 mesi alla fine del suo contratto’ concludiamo l’affare. Se lui vorrà, e nessuno però pagherà questo prezzo, allora lui resterà", ha commentato Glasner.