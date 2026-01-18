La Juve si fa male da sola: domina ma non tira in porta perché non ha un vero attaccante

È durata poco la pazza idea di poter lottare per lo scudetto. La Juventus l’ha dovuta cancellare in una ventosa e umidissima serata cagliaritana, al termine di una partita dominata per un’ora e quasi mai uscita dalla posizione di controllo del gioco. Unica eccezione: quei pochi secondi in cui Gaetano ha battuto la punizione che Mazzitelli ha deviato in maniera precisa e beffarda alle spalle di Perin. Pochi secondi, una sola vera distrazione che alla Juve è costata carissima: fine di una serie positiva promettente (7 risultati utili consecutivi), fine dei sogni di gloria a 10 punti dall'Inter capolista. Spalletti ha provato qualunque soluzione per raddrizzare la serata, a un certo punto aveva in campo un 4-2-4 con una linea offensiva formata da Zhegrova, Openda, David e Yildiz. Poi dentro anche Chico Conceiçao. Tutto inutile.