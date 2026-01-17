Juventus, c'è l'offerta per Mateta: prestito condizionato a 30 milioni, ecco quando scatta l'obbligo

Nei piani della Juventus Mateta è l'erede di Dusan Vlahovic, il cui addio a parametro zero a fine stagione è ormai certo. L'identikit tracciato da Luciano Spalletti è stato sin da subito molto preciso: un centravanti strutturato fisicamente, capace di fare reparto e garantire gol in area di rigore. I primi approcci con il club londinese, come già scritto nei giorni scorsi, sono serviti subito a chiarire un punto: di fronte all'interessamento bianconero, il Crystal Palace ha provato a rilanciare chiedendo Jonathan David come contropartita tecnica, incassando però un rifiuto categorico. La Juve considera il canadese centrale nel progetto: l'idea tattica non è sostituirlo, bensì affiancarlo a una prima punta fisica — ricalcando il ruolo che ricopre spesso nel Canada — o alternarlo nei momenti chiave delle partite.