juventus
MANOVRE BIANCONERE

Juventus, c'è l'offerta per Mateta: prestito condizionato a 30 milioni, ecco quando scatta l'obbligo

I bianconeri hanno già l'accordo con l'attaccante, si attende la risposta del Crystal Palace

17 Gen 2026 - 22:05

L'obiettivo era noto: Jean-Philippe Mateta, possente attaccante francese del Crystal Palace. Ora c'è anche l'offerta che la Juve ha presentato al club londinese: prestito con obbligo condizionato a 30 milioni di euro. Il riscatto - secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com - scatterà se in bianconeri centreranno la qualificazione in Europa League. La proposta dei bianconeri è così articolata: 2 milioni di euro per il prestito immediato e 28 per completare il trasferimento a giugno. I bianconeri hanno già l’accordo con l'attaccante transalpino.

Nei piani della Juventus Mateta è l'erede di Dusan Vlahovic, il cui addio a parametro zero a fine stagione è ormai certo. L'identikit tracciato da Luciano Spalletti è stato sin da subito molto preciso: un centravanti strutturato fisicamente, capace di fare reparto e garantire gol in area di rigore. I primi approcci con il club londinese, come già scritto nei giorni scorsi, sono serviti subito a chiarire un punto: di fronte all'interessamento bianconero, il Crystal Palace ha provato a rilanciare chiedendo Jonathan David come contropartita tecnica, incassando però un rifiuto categorico. La Juve considera il canadese centrale nel progetto: l'idea tattica non è sostituirlo, bensì affiancarlo a una prima punta fisica — ricalcando il ruolo che ricopre spesso nel Canada — o alternarlo nei momenti chiave delle partite. 

Mateta, 28 anni e con il contratto in scadenza nel 2027, ha comunicato al Crystal Palace di non voler rinnovare per cercare il salto di qualità in un club che giochi la Champions League. I dialoghi con l'entourage per un contratto quadriennale hanno portato a un accordo tra le parti. Ora resta da attendere la risposta del club all'afferta juventina.

