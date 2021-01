Juventus, infinito Buffon: Gigi va verso il rinnovo

JUVENTUS

Un marinaio esperto, in mezzo a tanti giovani, per condurre la nave bianconera nel porto sicuro delle semifinali di Coppa Italia. Gigi Buffon, che giovedì spegne 43 candeline, è pronto a festeggiare vivendo l’ennesima serata da protagonista della sua straordinaria carriera. Contro la Spal sarà lui a difendere i pali della Juventus, totalizzando la settima presenza stagionale e diventando il secondo portiere italiano per longevità. Davanti a lui soltanto Ballotta (titolare a 44 anni, 1 mese e 8 giorni in Genoa-Lazio), ma il primato del portiere ex Lazio è in bilico perché Buffon non sembra intenzionato a dire basta e all’orizzonte c’è un rinnovo di contratto per un’altra stagione.

Arrivato alla Juventus nel 2001, Buffon (per cui questo è il 27esimo anno sempre ad alto livello) si sente ancora troppo bene per appendere i guanti al chiodo ed è un punto di riferimento molto importante per lo spogliatoio di Andrea Pirlo, motivo per cui, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a prolungare con la Juve per dodici mesi ancora, così come accadde la scorsa primavera. Anche perché nel mirino c’è un record importante: Buffon potrebbe diventare il giocatore più anziano a giocare una partita di Serie A.

L’ultima parola spetterà solo a lui, legato ad Andrea Agnelli da una profonda amicizia, e Buffon sembra avere tutte le intenzioni di andare avanti. A fine stagione le parti si aggiorneranno e, se le cose staranno ancora così, metteranno le firme sul contratto della ventesima stagione in bianconero del miglior portiere italiano di sempre.

Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia, Pirlo vuole la rivincita con Conte