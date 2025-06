Juve, all-in per Jonathan David. Accordo sull’ingaggio, problema commissioni

Jonathan David ha detto si alla proposta da sei milioni di euro netti a stagione più due di bonus della Juventus presentata nei giorni scorsi, il problema rimangono le richieste altissime degli agenti per le commissioni. Sfruttando lo svincolo dal Lille i procuratori del canadese chiedono circa 15 milioni di euro, una cifra che la Juve non è disposta a spendere per un parametro zero. Per questo motivo Comolli ha chiesto allo stesso David di intervenire in prima persona con il suo entourage per abbassare le richieste e agevolare l’operazione per portarlo in bianconero. Sempre a Tuttosport un grande ex centravanti della Juve come David Trezeguet ha dato il suo benestare all’arrivo di David a Torino: “È un ragazzo che in Francia ha fatto vedere numeri interessanti. Certo, la Juve è un’altra roba rispetto al Lille, quindi non potremo valutarlo fino a quando non arriverà in Italia. Sempre ammesso che il club decida di puntare tutto su di lui. Jonathan è un ragazzo giovane, veloce e di qualità. Un profilo forte che segna con continuità”.