Coppa Italia, Pirlo vuole la rivincita con Conte

Dopo le emozioni del derby di Milano, la Coppa Italia torna in campo per i quarti di finale. Nel pomeriggio (17.45) va in scena al Gewiss Stadium il remake della finale del 2019 tra Atalanta e Lazio, le due squadre più in forma del campionato, che si ritroveranno di fronte anche domenica, mentre in serata la Juventus ospita la Spal con Pirlo che ha l’obiettivo di vendicarsi dell’Inter di Conte, eventuale avversario in semifinale.

“Evitiamo brutte figure” ha detto alla vigilia il tecnico bianconero, che sta provando a rimontare in campionato e attuerà un robusto turnover: turno di riposo per Cristiano Ronaldo, tra i pali tornerà Buffon, mentre in difesa ci sarà una chance per uno tra Dragusin o Di Pardo a destra, con Frabotta a sinistra. Tornato a disposizione Alex Sandro guarito dal Covid-19, i centrali saranno Demiral e De Ligt, mentre a centrocampo rientra Rabiot con il giovane Fagioli e Bernardeschi-Ramsey sugli esterni. In attacco confermato Kulusevski, che sarà squalificato in campionato, insieme a Morata.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata.

SPAL (3-5-2): Berisha; Spaltro, Vicari, Ranieri; Dickmann, Mora, Murgia, Sernicola, Seck; Brignola, Floccari.

Prima della sfida dei bianconeri ci sarà quella tra Atalanta e Lazio, che arrivano alla gara nel miglior momento di forma possibile e negli ultimi anni hanno sempre regalato gol e spettacolo. Entrambi gli allenatori faranno turnover, con Gasperini che schiererà in attacco la sua riserva di lusso, Muriel, supportato da Malinovskyi e Miranchuk. A centrocampo probabile turno di riposo per de Roon, con Pessina ad accompagnare Freuler, mentre sugli esterni, out Hateboer, giocheranno Maehle a destra e Gosens a sinistra. Palomino e Caldara chiedono spazio in difesa, ancora fuori Pasalic.

Inzaghi risponde con la oppia formata da Muriqi e Andreas Pereira in attacco, mentre a centrocampo toccherà ad Escalante ed Akpa Akpro (Leiva è squalificato, Luis Alberto reduce dall'operazione di appendicite). Acerbi non riposa mai, al suo fianco Patric e Hoedt, mentre Fares potrebbe prendersi la maglia da titolare a sinistra con Marusic a destra.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel.

LAZIO (3-5-2-): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, MilinkovicSavic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Muriqi, A, Pereira.

