L'agente di Weah si scaglia contro la Juve: "Soldi ed egoismo: non ci si comporta così"

Insomma, quel che fino a qualche giorno fa era dato per scontato, vale a dire la cessione in Inghilterra dello statunitense per fare cassa e reinvestire quei soldi nell'affare David, potrebbe ora non essere così matematico. La sensazione è che le parti, intese come la Juve e l'agente del giocatore, dovranno presto incontrarsi per individuare una strategia comune perché, per quanto i bianconeri non considerino più Weah parte del progetto, non necessariamente la destinazione scelta per lui sarà accettata di buon grado. Il tempo, però, stringe, perché la trattativa per David va chiusa al più presto. Toccherà alla Juve ricucire i rapporti con l'agente di Timo e arrivare a un accordo che accontenti tutti.