Juventus, incontro con l’agente di Koulibaly: è lui il dopo de Ligt

La Juventus fa la prima mossa concreta per Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, in scadenza con gli azzurri nel 2023, è il prescelto di Massimiliano Allegri per sostituire il partente Matthijs de Ligt (accordo totale col Bayern) e per portarlo a Torino è in corso un incontro in centro a Milano tra il direttore sportivo dei bianconeri, Federico Cherubini, e Fali Ramadani, procuratore del difensore senegalese che cura anche gli interessi di Milenkovic, potenziale obiettivo numero uno del Napoli nel caso di addio di Koulibaly.