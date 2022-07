Juventus, Pogba e Di Maria a Torino nel weekend

MANOVRE BIANCONERE

Perfezionati anche gli ultimi dettagli burocratici per l'argentino, che arriverà in città negli stessi giorni del francese

Saranno giornate bollenti quelle che attendono la Juventus nel prossimo fine settimana. Tra il 9 e il 10 luglio dovrebbero infatti essere perfezionati gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, i primi due colpi del mercato estivo bianconero. Il francese è atteso sabato a Torino per visite e firma su un quadriennale già da tempo definito, mentre per l'argentino sono stati perfezionati gli ultimi dettagli burocratici di una trattativa lunga ed estenuante, ma conclusasi nel migliore dei modi: anche lui arriverà in città nel weekend per mettere nero su bianco l'accordo annuale con il club.

L'obiettivo di Max Allegri era quello di averli entrambi a disposizione per l'inizio del ritiro e, a meno di colpi di scena o intoppi dell'ultimo minuto, così sarà. Pogba torna in bianconero 6 anni dopo l'addio per provare a rilanciarsi dopo un'esperienza fatta di alti e bassi con la maglia del Manchester United, mentre Di Maria si appresta vivere quella che, con tutta probabilità, sarà la sua ultima stagione in Europa, con la volontà di lasciare il segno soprattutto in Champions League.