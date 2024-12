Juventus, Danilo: "Ho un contratto fino a giugno e voglio restare"

"Non ho mai detto di voler andare via, anche in estate ci sono state delle voci di mercato, ma io ero solo concentrato qui alla Juve. Vale lo stesso in questo momento". Dopo il netto successo della Juventus allo Stadium contro il Manchester City, Danilo ha voluto spazzare via con parole molto chiare le voci che lo vorrebbero in partenza per Napoli nel mercato di gennaio: Ho un contratto fino a giugno e voglio rispettarlo senza andare via nel mezzo della stagione - ha detto il difensore brasiliano ai microfoni di Sky - Essere capitano è una responsabilità e un orgoglio, sarò qui fino alla fine per essere un supporto ai ragazzi ed essere in campo quando il mister ne ha bisogno".