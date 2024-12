Lille e Brest alzano la quota Top Eight, playoff in tasca per Inter, Milan, Atalanta e Juve

Anche l'algoritmo, a volte, può sbagliare e allora ecco che, a due turni dalla fine di queste lunghissime "qualifiche", alcune certezze potrebbero andare in frantumi complicando un po' la vita europea della nostra truppa. Partiamo dai dati di fatto: per i playoff di Champions, eccezion fatta per il Bologna, già virtualmente fuori, Inter, Milan, Juventus e Atalanta possono dormire sogni tranquilli. Inzaghi è a posto, Fonseca quasi, a Motta e Gasperini serve ancora una vittoria (ma due pareggi dovrebbero bastare). Per pensare più in grande, vale a dire all'ingresso nella Top Eight che eviterebbe il pericolosissimo turno dei playoff, la questione si fa invece più complicata per tutti. Perché tutte le italiane, Inter compresa (13 punti in classifica), hanno bisogno di due vittorie in altrettante gare per essere più o meno sicure di strappare il pass. Più o meno, perché la quota-certezza sarà di 18 punti, il che significa che a 17 (il massimo che possono raggiungere Atalanta e Juventus) si rischia di rimanere fuori. Spieghiamo.



Per far di conto bisogna innanzitutto restringere la classifica dal primo posto del Liverpool (18 punti, sei vittorie su sei) al 13.imo e 14.imo di Atalanta e Juventus (11 punti). Sotto questa quota pensare di entrare in Top Eight è praticamente impossibile. L'ultimo posto buono per la qualificazione diretta è attualmente condiviso da sei squadre, tutte a 13 punti. In ordine di classifica (per differenza reti): Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest e Lille. A far spazio alle inseguitrici potrebbero, sulla carta, essere le ultime due, ma proprio la loro "storia" europea di questa stagione insegna che di certezze ce ne sono davvero pochissime. Tra queste i due scontri diretti del prossimo turno da segnare con la matita rossa, perché potrebbero fare tutta la differenza del mondo: Liverpool-Lille e Atletico Madrid-Leverkusen, cui si può aggiungere il Barcellona-Atalanta dell'ultima giornata. Tolti questi tre confronti, non c'è modo di conquistare punti direttamente a un'avversaria nella corsa agli ottavi.