Champions, Juve-City 2-0: Vlahovic e McKennie "ipotecano" i playoff

LE STATISTICHE

La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le ultime sei sfide contro il Manchester City (4V, 2N), trovando il successo in tutte le tre più recenti.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata in una gara casalinga di UEFA Champions League per la prima volta dall’8 dicembre 2021, contro il Malmö (1-0).

Pep Guardiola ha perso una gara contro un'avversaria italiana in UEFA Champions League per la prima volta dal 20 aprile 2010, 3-1 contro l'Inter in semifinale.

Per la prima volta un giocatore statunitense (Timothy Weah) ha servito un assist per un gol di un altro statunitense (Weston McKennie) in un match di Champions League.

Quello di Weah per McKennie è il terzo assist di un giocatore subentrato della Juventus fornito a un altro subentrato in un match di Champions League negli ultimi 20 anni, dopo Iling-Junior per Milik nell'ottobre 2022 (v. Benfica) e Morata per Sturaro nel febbraio 2016 (v. Bayern Monaco).

Dusan Vlahovic è il giocatore di Serie A che ha segnato più gol tra tutte le competizioni da inizio 2024: 22 reti per lui in quest'anno solare.

Per la prima volta Dusan Vlahovic ha segnato in due incontri consecutivi in UEFA Champions League.

Prima di Vlahovic nel 2024/25, l'ultima volta che un giocatore della Juventus aveva segnato più di tre gol in una singola edizione di UEFA Champions League era il 2020/21: in quella stagione ci riuscirono in tre: Cristiano Ronaldo (4), Chiesa (4) e Morata (6).

Kenan Yildiz è il secondo giocatore più giovane ad aver servito un assist in UEFA Champions League con la Juventus (19 anni, 221 giorni), dopo Samuel Iling-Junior (19 anni e 21 giorni, il 25 ottobre 2022 contro il Benfica).

Quella di oggi è stata la sesta presenza per Kenan Yildiz in UEFA Champions League: nessun giocatore ne ha registrate di più con la maglia della Juventus nella competizione prima di compiere 20 anni (sei anche per Fabio Miretti e Paul Pogba).

Francisco Conceição è il terzo giocatore portoghese più giovane ad aver collezionato 20 presenze in UEFA Champions League (21 anni e 363 giorni), dietro a Cristiano Ronaldo (21 anni e 254 giorni) e Nani (21 anni e 339 giorni).

Bernardo Silva ha collezionato oggi la sua 74ª presenza con il Manchester City in UEFA Champions League, più di ogni altro giocatore con questo club nella competizione.