Juve, svolta in Champions: pressione e cattiveria, Motta le azzecca tutte

Mosse che nonostante un Koopmeiners ancora in rodaggio e fuori dal gioco hanno scandito l'inerzia della gara con una partenza in sordina, accelerato la spinta in ripartenza nella fase centrale del match e chiuso i conti in bellezza con le sostituzioni dando più gamba, spinta e cattiveria sottoporta alla squadra. Indicazioni che insieme a una grande prestazione della coppia Gatti-Kalulu non hanno lasciato scampo ai Guardiola Boys e che sul piano dell'atteggiamento potrebbero tracciare la via da seguire anche in campionato. Tutto, ovviamente, in attesa di recuperare giocatori preziosi per arricchire l'arsenale bianconero e studiare nuove soluzioni tattiche per provare a fare davvero il match e non solo a giocare di rimessa.