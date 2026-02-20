Neymar pensa al ritiro? "Potrei dire addio a fine anno"

Neymar prolunga con il Santos fino a dicembre 2026 ma confessa: "Potrei ritirarmi". Il futuro della stella brasiliana tra la sfida Mondiale e la scelta del cuore.

20 Feb 2026 - 11:28

Il Santos scommette ancora su Neymar, rinnovandogli il contratto fino a dicembre 2026 nonostante i continui problemi fisici. Tuttavia, il futuro di O’Ney resta un rebus: a 34 anni, il fuoriclasse brasiliano non nasconde l'ipotesi di un addio al calcio giocato al termine dell'accordo. Intervistato da Cazé TV, Neymar ha ammesso di vivere alla giornata: "Non so cosa accadrà, può darsi che a dicembre voglia smettere. Sarà una decisione presa con il cuore". Con il Mondiale 2026 alle porte, la sfida è massima, ma la sensazione è che l'anno della Coppa del Mondo possa essere l'ultimo ballo di una carriera straordinaria quanto tormentata.

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Tudor riparte dall'Inghilterra: ha firmato col Tottenham e ritrova una vecchia conoscenza

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Davidson Sanchez

Ex Serie A ma non solo, quanti big in Turchia

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:28
Neymar pensa al ritiro? "Potrei dire addio a fine anno"
10:07
Ancelotti: "Credo che rinnoverò altri quattro anni con il Brasile"
16:35
Dalla Francia: Xabi Alonso ha rifiutato la panchina del Marsiglia
15:48
De Sciglio, sfuma l'approdo in Repubblica Ceca: ecco il motivo
20:00
Coutinho, decisione a sorpresa: lascia subito il Vasco da Gama