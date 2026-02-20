Neymar pensa al ritiro? "Potrei dire addio a fine anno"

Il Santos scommette ancora su Neymar, rinnovandogli il contratto fino a dicembre 2026 nonostante i continui problemi fisici. Tuttavia, il futuro di O’Ney resta un rebus: a 34 anni, il fuoriclasse brasiliano non nasconde l'ipotesi di un addio al calcio giocato al termine dell'accordo. Intervistato da Cazé TV, Neymar ha ammesso di vivere alla giornata: "Non so cosa accadrà, può darsi che a dicembre voglia smettere. Sarà una decisione presa con il cuore". Con il Mondiale 2026 alle porte, la sfida è massima, ma la sensazione è che l'anno della Coppa del Mondo possa essere l'ultimo ballo di una carriera straordinaria quanto tormentata.