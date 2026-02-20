Ancelotti: "Credo che rinnoverò altri quattro anni con il Brasile"

20 Feb 2026 - 10:07
© Getty Images

© Getty Images

Carlo Ancelotti ha manifestato la volontà di prolungare il suo contratto con la Nazionale di calcio brasiliana per altri quattro anni, rimanendo in carica fino ai Mondiali del 2030.

"Credo che rinnoverò con il Brasile per altri quattro anni. Ho un nuovo lavoro che mi piace molto", ha dichiarato in un'intervista al programma Universo Valdano, condotto dall'ex giocatore argentino Jorge Valdano sul canale Movistar. L'attuale contratto di Ancelotti è valido fino al termine dei Mondiali del 2026, in cui il Brasile giocherà nel Gruppo C, insieme a Marocco, Haiti e Scozia. 

Da quando ha assunto la carica di commissario tecnico della 'Seleção' nel maggio 2025, Ancelotti (il più pagato nella storia della Confederazione calcistica brasiliana) ha guidato il Brasile in otto partite di qualificazione ai Mondiali, con quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte.

ancelotti
brasile

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

Tudor riparte dall'Inghilterra: ha firmato col Tottenham e ritrova una vecchia conoscenza

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Davidson Sanchez

Ex Serie A ma non solo, quanti big in Turchia

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:28
Neymar pensa al ritiro? "Potrei dire addio a fine anno"
10:07
Ancelotti: "Credo che rinnoverò altri quattro anni con il Brasile"
16:35
Dalla Francia: Xabi Alonso ha rifiutato la panchina del Marsiglia
15:48
De Sciglio, sfuma l'approdo in Repubblica Ceca: ecco il motivo
20:00
Coutinho, decisione a sorpresa: lascia subito il Vasco da Gama