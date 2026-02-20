Ancelotti: "Credo che rinnoverò altri quattro anni con il Brasile"

"Credo che rinnoverò con il Brasile per altri quattro anni. Ho un nuovo lavoro che mi piace molto", ha dichiarato in un'intervista al programma Universo Valdano, condotto dall'ex giocatore argentino Jorge Valdano sul canale Movistar. L'attuale contratto di Ancelotti è valido fino al termine dei Mondiali del 2026, in cui il Brasile giocherà nel Gruppo C, insieme a Marocco, Haiti e Scozia.