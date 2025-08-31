Juventus, offerta ufficiale dell'Atletico Madrid per Nico Gonzalez: sì del calciatore

Nonostante la trattativa non sia ancora decollata, Nico Gonzalez negli scorsi giorni ha già trovato un accordo totale con il club allenato dal Cholo Simeone, che nella giornata di ieri non è andato oltre l'1-1 in casa dell'Alaves. Una volta sbloccato il passaggio di Nico in Spagna (da capire la formula con la Juventus che vuole cederlo a titolo definitivo e chiede almeno 30 milioni di euro), il dg bianconero Comolli tenterà l'assalto definitivo per Edon Zhegrova, che potrebbe lasciare il Lille dopo il mancato trasferimento all'Olympique Marsiglia, come dichiarato dallo stesso presidente del club francese. Sono ore calde in casa bianconera, con il mercato che potrebbe infiammarsi nelle ultime quarantotto ore.