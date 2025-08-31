Logo SportMediaset
MANOVRE BIANCONERE

Juventus, offerta ufficiale dell'Atletico Madrid per Nico Gonzalez: sì del calciatore

In caso di addio dell'argentino, il dg Comolli tenterà l'assalto a Zhegrova, in uscita dal Lille 

31 Ago 2025 - 00:00

L'Atletico Madrid fa sul serio per Nico Gonzalez. Dopo l'interesse degli ultimi giorni, il club spagnolo ha formulato la prima offerta ufficiale alla Juventus per l'esterno argentino, che potrebbe lasciare Torino a un anno dal suo arrivo. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti, con i bianconeri che hanno aperto al trasferimento dell'ex Fiorentina. 

La Juve non molla Kolo Muani: Comolli prova un ultimo cambio di formula per convincere il Psg

Nonostante la trattativa non sia ancora decollata, Nico Gonzalez negli scorsi giorni ha già trovato un accordo totale con il club allenato dal Cholo Simeone, che nella giornata di ieri non è andato oltre l'1-1 in casa dell'Alaves. Una volta sbloccato il passaggio di Nico in Spagna (da capire la formula con la Juventus che vuole cederlo a titolo definitivo e chiede almeno 30 milioni di euro), il dg bianconero Comolli tenterà l'assalto definitivo per Edon Zhegrova, che potrebbe lasciare il Lille dopo il mancato trasferimento all'Olympique Marsiglia, come dichiarato dallo stesso presidente del club francese. Sono ore calde in casa bianconera, con il mercato che potrebbe infiammarsi nelle ultime quarantotto ore. 

Tudor: "Pensiero a Venezia, non ascolto le voci"

Tudor: "Mercato complicato, non è cambiato nulla. Ma sono contento della squadra"

