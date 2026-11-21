Il mercato di gennaio si avvicina e un nome si fa strada per la fascia sinistra della Juventus. Parliamo di Destiny Udogie, esterno azzurro che in Italia ha già indossato le maglie di Verona e Udinese. Il 23enne conosce bene la Serie A e potrebbe arrivare dal Tottenham (con gli inglesi ha totalizzato appena cinque presenze finora), fa sapere Tuttosport, con una formula molto gradita ai bianconeri. Ossia quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Si tratterebbe del terzo affare nel giro di pochi mesi con gli Spurs dopo quelli estivi con al centro Vicario e Sarr, adesso entrambi a Torino.