Gennaio non è poi così lontano e la Juventus guarda al mercato invernale per provare a risolvere quello che al momento è uno dei suoi problemi principali: l'attaccante. Luciano Spalletti continua a chiedere una prima punta per non costringere Woltemade e Kolo Muani a ricoprire un ruolo non loro. Come in estate, il nome in cima alla lista è quello di Alexander Sorloth. Il norvegese risponde alle caratteristiche fisiche, tecniche e di esperienza del numero 9 che vorrebbe il tecnico bianconero. Al momento l'Atletico Madrid tiene duro sulle richieste nonostante finora Sorloth abbia avuto poco spazio, anche a causa dell'arrivo, proprio da Torino, di Jonathan David.
Sul "colchonero" ci sarebbe anche lo Stoccarda e questo rischia di complicare i piani di Carnevali. La Juve punta al prestito anche perché dalla Spagna chiedono qualcosa come almeno 30 milioni di euro per il cartellino di un giocatore 31enne.
Intanto, però, la pausa per le nazionali ha riportato in auge Jeff Ekhator, protagonista con l'Under 21 di Baldini al primo impiego dopo l'infortunio patito in estate e un rientro faticoso. Un paio di spezzoni di partita e un gol su rigore hanno confermato che il giocatore è pronto anche per Spalletti. Certo, non per partire titolare domenica contro il Venezia, ma per fare il suo debutto in Europa League contro l'Omonia Nicosia.
Potrebbero arrivare proprio da lui le risposte che la Signora attende prima di muoversi sul mercato.