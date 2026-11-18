Gennaio non è poi così lontano e la Juventus guarda al mercato invernale per provare a risolvere quello che al momento è uno dei suoi problemi principali: l'attaccante. Luciano Spalletti continua a chiedere una prima punta per non costringere Woltemade e Kolo Muani a ricoprire un ruolo non loro. Come in estate, il nome in cima alla lista è quello di Alexander Sorloth. Il norvegese risponde alle caratteristiche fisiche, tecniche e di esperienza del numero 9 che vorrebbe il tecnico bianconero. Al momento l'Atletico Madrid tiene duro sulle richieste nonostante finora Sorloth abbia avuto poco spazio, anche a causa dell'arrivo, proprio da Torino, di Jonathan David.