Abbondanza in attacco per la Juventus, scatta il piano cessioni per gennaio: i nomi sul mercato

L'abbondanza nel reparto offensivo spinge la Juventus a programmare inevitabili sfoltimenti in vista della sessione invernale di calciomercato. Luciano Spalletti ha attualmente a disposizione molti- troppi? - interpreti per le due caselle a supporto della prima punta, una sovrabbondanza che comprende Conceiçao, Zhegrova, Nico Gonzalez, McKennie, Ekhator, Alajbegovic, Boga e Yildiz. Con il pieno recupero del talento turco, che tornerà prima di fine anno e intoccabile nelle gerarchie tecniche, gli spazi si ridurranno drasticamente: la dirigenza bianconera si prepara dunque a valutare le offerte in arrivo a partire dal 28 dicembre per riequilibrare l'organico e generare risorse da reinvestire per l'assalto al quarto posto.