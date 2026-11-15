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Abbondanza in attacco per la Juventus, scatta il piano cessioni per gennaio: i nomi sul mercato

15 Nov 2026 - 10:24
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L'abbondanza nel reparto offensivo spinge la Juventus a programmare inevitabili sfoltimenti in vista della sessione invernale di calciomercato. Luciano Spalletti ha attualmente a disposizione molti- troppi? - interpreti per le due caselle a supporto della prima punta, una sovrabbondanza che comprende Conceiçao, Zhegrova, Nico Gonzalez, McKennie, Ekhator, Alajbegovic, Boga e Yildiz. Con il pieno recupero del talento turco, che tornerà prima di fine anno e intoccabile nelle gerarchie tecniche, gli spazi si ridurranno drasticamente: la dirigenza bianconera si prepara dunque a valutare le offerte in arrivo a partire dal 28 dicembre per riequilibrare l'organico e generare risorse da reinvestire per l'assalto al quarto posto.

Edon Zhegrova principale indiziato

 Secondo Tuttosport il nome in cima alla lista dei possibili partenti è quello di Edon Zhegrova. L'esterno kosovaro desidera maggiore continuità e a giugno peserà a bilancio per soli nove milioni di euro, cifra che consentirebbe al club di registrare una possibile plusvalenza. Sulle tracce dell'ex Lilla si registra il ritorno di fiamma dei sauditi dell'Al Ittihad, che devono sostituire l'infortunato Fernandes dopo il tentativo andato a vuoto a fine agosto. In Europa resta vigile anche il Monaco di Filipe Luis mentre appare fredda la pista legata al Besiktas.

Nico Gonzalez e gli altri

 Un'altra situazione sotto stretta osservazione riguarda Nico Gonzalez. Nonostante il recente rinnovo contrattuale arrivato dopo un ottimo avvio di stagione, l'adattamento di Kolo Muani sulla fascia destra riduce le opzioni per l'argentino, che già ad agosto poteva tornare all'Atletico Madrid. Più definiti gli scenari per gli altri elementi del reparto: Francisco Conceiçao non ha alcuna intenzione di abbandonare Torino e vuole giocarsi le proprie carte. Restano invece preziosi per la loro duttilità tattica sia McKennie che Ekhator, capaci di ricoprire più zone del campo all'occorrenza.

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