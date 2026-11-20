Finisce l'avventura di Paolo Nicolato sulla panchina della nazionale di calcio lettone. La federcalcio locale (Flc) ha infatti comunicato l'esonero del tecnico italiano, specificando che la decisione è arrivata in seguito ai mediocri risultati raggiunti dalla squadra diretta da Nicolato. "Sotto la guida di Paolo Nicolato, lo stile di gioco della nazionale lettone è migliorato. L'impatto completo di tali cambiamenti andrà valutato su un periodo più lungo e siamo convinti che i semi gettati porteranno i loro frutti. Tuttavia, lo stile di gioco da solo non basta e la nazionale lettone deve fissare obiettivi sportivi più alti e puntare a risultati migliori rispetto a quelli conseguiti", ha commentato il presidente della Flc, Vadims Lasenko. Dalla sua assunzione nel febbraio del 2024, Nicolato aveva guidato la nazionale lettone per trenta incontri, con appena cinque vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte. Il contratto del tecnico vicentino sarebbe scaduto nel novembre del prossimo anno.