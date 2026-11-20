30 anni fa l'ultima Intercontinentale della Juve: via all'asta
© Foto da web
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Con la Juventus settima a sei punti di distanza dal quarto posto, Massimo Mauro prende posizione in modo netto: "Rimanere ancora fuori dalla Champions sarebbe una tragedia sportiva per la Juve. È ancora presto. Ma dovesse verificarsi il peggio, io manderei a casa tutti, calciatori e allenatore".
Pur riconoscendo che i sei punti di distacco dalla zona Champions rappresentano un margine ancora recuperabile, l'ex difensore e oggi opinionista a Pressing ricorda comunque che un obiettivo sembra già definitivamente sfumato dopo 11 giornata: "Spalletti dal primo giorno a Torino ha sempre sostenuto che la Juventus avrebbe dovuto partecipare alla lotta per lo scudetto, poi è chiaro che vince solo una squadra e i bianconeri non sono i più forti. Il problema è che la Juventus ha già abdicato a novembre per il titolo. È la realtà ed è tristissima".
Mauro, parlando alla Gazzetta dello Sport, ridimensiona le colpe di Spalletti: "Ha perso il tocco? Ma quale tocco! Se hai tanti infortuni, dove vai? Trascinatori come Yildiz e Thuram sono ancora in infermeria. Gli allenatori contano il 30 per cento". È quindi questione di giocatori: "La verità è che Bremer, che doveva parlarne in spogliatoio e non in pubblico, era stato sincero dopo la Lazio, l’impressione è che certi giocatori si nascondano".
C'è un giocatore che Mauro in particolare vede cambiato: "Spiace vedere McKennie involuto. Non voglio polemizzare, mi limito alla cronaca. L’anno scorso era in scadenza e quasi sempre il migliore, tanto che Spalletti e il club gli hanno rinnovato il contratto. Adesso sembra un altro, speriamo per la Juve che si riprenda in fretta: ma non credo dipenda dal nuovo accordo firmato e dalle voci di mercato. Hojbjerg? Darebbe una mano, ma chiedergli di arrivare a gennaio e prendere in mano la squadra forse sarebbe un po’ troppo".
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