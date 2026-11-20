Pur riconoscendo che i sei punti di distacco dalla zona Champions rappresentano un margine ancora recuperabile, l'ex difensore e oggi opinionista a Pressing ricorda comunque che un obiettivo sembra già definitivamente sfumato dopo 11 giornata: "Spalletti dal primo giorno a Torino ha sempre sostenuto che la Juventus avrebbe dovuto partecipare alla lotta per lo scudetto, poi è chiaro che vince solo una squadra e i bianconeri non sono i più forti. Il problema è che la Juventus ha già abdicato a novembre per il titolo. È la realtà ed è tristissima".