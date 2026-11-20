Da un’amichevole all’altra, dalle stelle alle stalle. Prima la storica vittoria contro il Brasile di Ancelotti, poi cinque giorni dopo la sconfitta per 2-1 contro il Paraguay e dopo 8 anni in panchina si è dimesso il commissario tecnico del Giappone Hajime Moriyasu, che era in carica dal 2018 e ha guidato la nazionale giapponese ai mondiali in Qatar nel 2022 e a quelli di quest'estate in Usa, Messico e Canada.