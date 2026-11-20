"Non ho deciso nulla. Qualunque versione vediate in giro, van Dijk rinnova, van Dijk non rinnova, non è vera. Sono in una fase di valutazioni". Il difensore del Liverpool fa chiarezza sul suo futuro. "Se dovessi rinnovare sarei felice di continuare qui. Se non dovessi rinnovare potrò soltanto ringraziare il Liverpool perché è stato un posto dove mi hanno dato l'anima e ho dato tutto me stesso", ha detto l'olandese, il cui contratto con i Reds scade il 30 giugno 2027. van Dijk è un sogno del Milan per l'estate.