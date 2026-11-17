L'obiettivo della Juve è affondare il colpo alla riapertura ufficiale delle trattative, fissata per il 28 dicembre, evitando così aste al rialzo. Su Varela si registra infatti il forte pressing del Napoli, pronto a offrire prestiti e cartellini come quelli di Giovane, Folorunsho o Ngonge per affiancarlo a Rasmus Hojlund. Attenzione anche ai movimenti esplorativi di Barcellona e squadre di Premier League, tra cui Tottenham, Brighton e Manchester United. Resta infine da monitorare la posizione del Benfica, che vanta il venti per cento sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare eventuali offerte entro cinque giorni, sebbene il giocatore non sembri intenzionato a tornare a Lisbona.