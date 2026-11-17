I giornali sportivi: martedì 17 novembre 2026
© Rassegna Stampa
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La Juventus prepara il grande colpo in attacco per la finestra invernale di calciomercato e mette nel mirino Gustavo Varela del Monza. La dirigenza bianconera ha intensificato i contatti con il club brianzolo e con l'agenzia Leaderbrock per assicurarsi il capocannoniere della Serie A già a gennaio, provando a bruciare sul tempo la concorrenza italiana ed europea.
Il centravanti portoghese classe 2005 rappresenta l'identikit ideale, grazie a un ingaggio contenuto e a una vena realizzativa che ha già spinto il commissario tecnico Jorge Jesus a convocarlo in nazionale. L'ostacolo principale resta la valutazione economica fissata dal Monza, oscillante tra i 35 e i 40 milioni di euro.
Per abbassare l'esborso economico, secondo Tuttosport la dirigenza bianconera punta sull'inserimento di una contropartita tecnica gradita ai brianzoli. Non è un caso che il direttore sportivo biancorosso Pedro Obiang abbia assistito dal vivo alla sfida della Next Gen contro il Treviso, posando gli occhi sul brillante esterno offensivo Stefano Merola.
L'obiettivo della Juve è affondare il colpo alla riapertura ufficiale delle trattative, fissata per il 28 dicembre, evitando così aste al rialzo. Su Varela si registra infatti il forte pressing del Napoli, pronto a offrire prestiti e cartellini come quelli di Giovane, Folorunsho o Ngonge per affiancarlo a Rasmus Hojlund. Attenzione anche ai movimenti esplorativi di Barcellona e squadre di Premier League, tra cui Tottenham, Brighton e Manchester United. Resta infine da monitorare la posizione del Benfica, che vanta il venti per cento sulla futura rivendita e il diritto di pareggiare eventuali offerte entro cinque giorni, sebbene il giocatore non sembri intenzionato a tornare a Lisbona.
Resta viva la pista che porta ad Alexander Sorloth. Il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid, superato nelle gerarchie anche da Jonathan David (in prestito ai Colchoneros proprio dalla Juve), garantisce esperienza internazionale e grande fisicità. Tuttavia la dirigenza juventina è disposta a trattare con gli spagnoli soltanto sulla base di un prestito con diritto di riscatto e senza alcun obbligo d'acquisto.
Sullo sfondo restano infine monitorate le situazioni legate a Folarin Balogun del Monaco e Gianluca Scamacca dell'Atalanta, piste al momento complesse per costi elevati e formule di trasferimento.
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