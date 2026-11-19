A spaventare entrambe però è il prezzo: i 35 milioni chiesti dai brianzoli sono tanti, anzi troppi. Senza dimenticare la concorrenza, con i club di Premier League che sono alla finestra. Molto dipenderà dalle cessioni e le prime mosse per fare spazio in rosa sono partite (gli azzurri, ad esempio, vogliono piazzare sia Lucca che Giovane). Chiaro che sia Juve che Napoli stanno valutando anche dei piani B: uno porta dritti a Joshua Zirkzee che rappresenta la classica occasione di mercato. L'olandese, salvo colpi di scena, non è nei piani di Pochettino e potrebbe lasciare l'Inghilterra a prezzo di saldo. A Massara, attuale ds della Vecchia Signora, l'ex Bologna piace molto: non a caso lo aveva cercato già in estate al pari del collega Manna, fresco di rinnovo di contratto. La priorità di entrambi però è assicurarsi Varela ma non sarà facile. Solo dopo si valuteranno le alternative.