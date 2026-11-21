Il futuro di Bruno Fernandes è ancora tutto da decidere. L'ex Novara e Udinese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno con il Manchester United nonostante le offerte già sul piatto: in estate potrebbe davvero lasciare l'Inghilterra a parametro zero. Il Milan è alla finestra e due fattori fanno sperare il club meneghino. In primis l'ottimo rapporto con Amorim (i due hanno già lavorato assieme allo Sporting Lisbona). E poi c'è da considerare che il procuratore del fantasista è il medesimo dell'attuale tecnico rossonero: i rapporti sono ottimi, dettaglio tutt'altro che banale.