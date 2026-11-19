Dopo 13 anni riecco GTA VI: com'è cambiato il mondo dello sport
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Antonio Conte torna a far battere il cuore del mondo bianconero lasciando intendere che il legame con la Juventus non è un capitolo definitivamente archiviato. Ieri l'ex tecnico e capitano bianconero ha espresso senza filtri il desiderio di riallacciare i fili di una storia interrotta nell'estate del 2014: "Prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo. Non so se tra uno, dieci, quindici anni ma so di aver lasciato qualcosa alla Juve".
Una presa di posizione netta che arriva con Conte attualmente libero sul mercato, dopo aver declinato altre piste come quella del Manchester United, e che riaccende inevitabilmente le riflessioni nell'ambiente juventino. La palla ora passa alla società bianconera, che finora ha scelto di andare avanti con Luciano Spalletti anche per non alimentare ulteriori scossoni in una fase delicata della stagione.
Dalla sponda juventina, la dirigenza guidata da Giovanni Carnevali e la proprietà hanno ribadito più volte la propria fiducia in Spalletti, intenzionate a evitare il quarto cambio di allenatore in quattro anni per non aggravare una situazione già segnata da troppa discontinuità. Nonostante ciò, il peso del nome di Conte resta forte tra i tifosi e continua a rappresentare un tema caldo in prospettiva, anche in una stagione in cui restano aperte le strade di Europa League, Coppa Italia e corsa al quarto posto.
Sullo sfondo, qualora in futuro (anche a fine stagione) si aprisse una riflessione sulla panchina, restano da valutare sia i risultati di Spalletti sia altre ipotesi che sembrano piacere maggiormente alla dirigenza (vedi Simone Inzaghi). Ma il messaggio di Conte resta chiaro: e quando Antonio sceglie, è difficile non essere scelti...
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