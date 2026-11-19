Dalla sponda juventina, la dirigenza guidata da Giovanni Carnevali e la proprietà hanno ribadito più volte la propria fiducia in Spalletti, intenzionate a evitare il quarto cambio di allenatore in quattro anni per non aggravare una situazione già segnata da troppa discontinuità. Nonostante ciò, il peso del nome di Conte resta forte tra i tifosi e continua a rappresentare un tema caldo in prospettiva, anche in una stagione in cui restano aperte le strade di Europa League, Coppa Italia e corsa al quarto posto.