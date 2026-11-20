Il Milan è al lavoro in vista del mercato di gennaio. Come riferito da Sky Sport, nel pomeriggio il patron rossonero Gerry Cardinale si è recato in sede per una serie di incontri con i suoi collaboratori con l'obiettivo di pianificare eventuali interventi per rinforzare la squadra nella prossima finestra di trattative invernali, che avrà inizio il 2 gennaio 2027 per chiudersi il 1° febbraio. Tra gli argomenti trattati nel summit il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot. Il francese è considerato un elemento imprescindibile e l'obiettivo del club rossonero è quello di blindare il centrocampista fino al 2031 (l'attuale contratto è in scadenza a giugno 2028). Atteso a breve l’annuncio di Markus Krosche, che sarà il nuovo Head of Football. Si occuperà di tutta l'area sportiva, mercato compreso, e avrà il compito di interfacciarsi con Ruben Amorim. Sabato Cardinale è atteso a Milanello per stare vicino alla squadra alla vigilia della gara casalinga contro il Frosinone.