Juventus, il centrocampo chiede aiuto: rispunta il nome di Sergej Milinkovic-Savic

Se l'attacco non è in discussione, la difesa della Juventus ha mostrato qualche crepa nelle ultime uscite. L'impressione, però, è che le colpe siano più di un centrocampo che filtra poco rispetto a mancanze del reparto arretrato. In estate i bianconeri hanno lavorato soprattutto davanti, ma il cuore della formazione affidata a Tudor non ha visto arrivare rinforzi adeguati. A gennaio, però qualcosa potrebbe muoversi. E nella ultime ore è tornato in auge il nome di Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino della Signora. Il suo contratto con l'Al Hilal di Simone Inzaghi scadrà a giugno e per questo l'operazione offre qualche sprazzo di riuscita. Certo, i soldi da investire sono pochi a Torino, ma visto che il giocatore ex Lazio si libererebbe a zero tra pochi mesi, gli arabi potrebbero accontentarsi di una cifra minima. Senza contare la volontà del giocatore di tornare in Europa.