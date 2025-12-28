Logo SportMediaset

Mercato

Bologna, Di Vaio su Fabbian-Lazio: "Se ne parla dall'estate". Fatta per Freytes? "Non è vero"

28 Dic 2025 - 18:00

"Non è vero che Freytes è già alle porte di Bologna, sono tutte situazioni che dobbiamo monitorare. Noi dal punto di vista numerico siamo al completo e non abbiamo necessità di intervenire, dovremo farci trovare pronti e, se ci saranno delle occasioni, le valuteremo. Non abbiamo il fiato sul collo, la squadra è completa e l'ha dimostrato in questa prima parte di stagione. Se ci sarà la possibilità di migliorarla, lo valuteremo". Così Marco Di Vaio, ds del Bologna, prima della sfida col Sassuolo: "Fabbian-Lazio? Se ne parla da quest'estate, anche quando la Lazio aveva il mercato bloccato. Non abbiamo necessità in entrata e neanche in uscita. La rosa è competitiva e il mister dà spazio a tutti. Poi, se qualcuno viene a chiederci di cambiare aria, ne parliamo". 

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:18
Sassuolo, Carnevali: "Vogliamo tenere i big fino a fine stagione, ci servono esterni bassi"
18:00
Bologna, Di Vaio su Fabbian-Lazio: "Se ne parla dall'estate". Fatta per Freytes? "Non è vero"
17:38
Neuer svela il retroscena: "Sono stato a un passo dall'Arsenal"
16:09
Milan, Tomori: "Rinnovo? Qui mi godo calcio e vita, al resto pensano gli agenti"
15:13
Napoli, Manna: "Limitazione sul mercato un paradosso, per Lucca e Lang vediamo"