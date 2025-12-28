Bologna, Di Vaio su Fabbian-Lazio: "Se ne parla dall'estate". Fatta per Freytes? "Non è vero"

"Non è vero che Freytes è già alle porte di Bologna, sono tutte situazioni che dobbiamo monitorare. Noi dal punto di vista numerico siamo al completo e non abbiamo necessità di intervenire, dovremo farci trovare pronti e, se ci saranno delle occasioni, le valuteremo. Non abbiamo il fiato sul collo, la squadra è completa e l'ha dimostrato in questa prima parte di stagione. Se ci sarà la possibilità di migliorarla, lo valuteremo". Così Marco Di Vaio, ds del Bologna, prima della sfida col Sassuolo: "Fabbian-Lazio? Se ne parla da quest'estate, anche quando la Lazio aveva il mercato bloccato. Non abbiamo necessità in entrata e neanche in uscita. La rosa è competitiva e il mister dà spazio a tutti. Poi, se qualcuno viene a chiederci di cambiare aria, ne parliamo".