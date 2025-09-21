Logo SportMediaset
NEL POST VERONA

Bremer spaventa la Juve: si accascia a terra ma il club rassicura: "Solo stanchezza"

Nell’allenamento del dopo partita il difensore brasiliano ha accusato un malore

21 Set 2025 - 09:20

E' rimasto in panchina per rifiatare, Gleison Bremer, ma nel dopo partita di Verona, durante l'allenamento che solitamente svolge chi non è entrato in campo, si è improvvisamente accasciato a terra chiedendo l’intervento dei medici. Subito, in casa Juve, è scattato l'allarme che è una logica conseguenza di quanto accaduto un anno fa: il brutto infortunio che ha tenuto fuori il brasiliano per un anno intero. Appena rientrato ha subito ripreso in mano la leadership della difesa e lo spavento è stato grande, visto che il pensiero è andato a un nuovo stop. 

Secondo quanto riferisce Tuttosport, però, non si è trattato di un infortunio ma solo di un fastidio e i medici bianconeri hanno subito rassicurato sulle sue condizioni. Si è fermato dopo una delle ripetute e ha ricevuto le cure necessarie ma poi si è subito rialzato. Si trattava solo di stanchezza.

Bremer ha poi salutato i tifosi ed è tornato in spogliatoio con il resto della squadra e la Juve si dice è serena sulle sue condizioni, non mettendo in dubbio il fatto che sarà titolare contro Atalanta e Villarreal

