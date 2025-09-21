Bremer spaventa la Juve: si accascia a terra ma il club rassicura: "Solo stanchezza"

Nell’allenamento del dopo partita il difensore brasiliano ha accusato un malore
E' rimasto in panchina per rifiatare, Gleison Bremer, ma nel dopo partita di Verona, durante l'allenamento che solitamente svolge chi non è entrato in campo, si è improvvisamente accasciato a terra chiedendo l’intervento dei medici. Subito, in casa Juve, è scattato l'allarme che è una logica conseguenza di quanto accaduto un anno fa: il brutto infortunio che ha tenuto fuori il brasiliano per un anno intero. Appena rientrato ha subito ripreso in mano la leadership della difesa e lo spavento è stato grande, visto che il pensiero è andato a un nuovo stop.
Secondo quanto riferisce Tuttosport, però, non si è trattato di un infortunio ma solo di un fastidio e i medici bianconeri hanno subito rassicurato sulle sue condizioni. Si è fermato dopo una delle ripetute e ha ricevuto le cure necessarie ma poi si è subito rialzato. Si trattava solo di stanchezza.
Bremer ha poi salutato i tifosi ed è tornato in spogliatoio con il resto della squadra e la Juve si dice è serena sulle sue condizioni, non mettendo in dubbio il fatto che sarà titolare contro Atalanta e Villarreal.
