Bremer spaventa la Juve: si accascia a terra ma il club rassicura: "Solo stanchezza"

E' rimasto in panchina per rifiatare, Gleison Bremer, ma nel dopo partita di Verona, durante l'allenamento che solitamente svolge chi non è entrato in campo, si è improvvisamente accasciato a terra chiedendo l’intervento dei medici. Subito, in casa Juve, è scattato l'allarme che è una logica conseguenza di quanto accaduto un anno fa: il brutto infortunio che ha tenuto fuori il brasiliano per un anno intero. Appena rientrato ha subito ripreso in mano la leadership della difesa e lo spavento è stato grande, visto che il pensiero è andato a un nuovo stop.