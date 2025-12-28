Neuer svela il retroscena: "Sono stato a un passo dall'Arsenal"

Manuel Neuer ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con la squadra in cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili, lo Schalke 04. Poi il passaggio al Bayern, con cui si è consacrato come uno dei portieri più forti di sempre. Il tedesco, oggi 39enne, però ha rivelato che in passato, quando ancora era nelle giovanili, l'Arsenal e il Colonia sono stati molto vicino ad acquistarlo: "Dopo l'Under 19, l'FC Köln era molto interessato a me, così come l'Arsenal. All'epoca, l'allenatore era ancora Arsène Wenger, che parla molte lingue. Ma non volevo andare all'estero perché sapevo che sarebbe stato difficile come portiere delle giovanili. Bisogna avere una buona reputazione per diventare il numero uno lì."