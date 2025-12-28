Logo SportMediaset

Mercato

Neuer svela il retroscena: "Sono stato a un passo dall'Arsenal"

28 Dic 2025 - 17:38

Manuel Neuer ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con la squadra in cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili, lo Schalke 04. Poi il passaggio al Bayern, con cui si è consacrato come uno dei portieri più forti di sempre. Il tedesco, oggi 39enne, però ha rivelato che in passato, quando ancora era nelle giovanili, l'Arsenal e il Colonia sono stati molto vicino ad acquistarlo: "Dopo l'Under 19, l'FC Köln era molto interessato a me, così come l'Arsenal. All'epoca, l'allenatore era ancora Arsène Wenger, che parla molte lingue. Ma non volevo andare all'estero perché sapevo che sarebbe stato difficile come portiere delle giovanili. Bisogna avere una buona reputazione per diventare il numero uno lì."

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Modric, Hojlund e le riserve di lusso dell'Inter: i più e i (molti) meno del mercato estivo delle big

Roma all'attacco: rilancio per Raspadori, chiusura vicina con l'Atletico. Poi tutto su Zirkzee

Robert Lewandowski, 105 gol

Lewandowski allontana USA e Arabia: "Ho ambizioni molto alte. Barça? Dipende"

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

Conte e De Laurentiis

Napoli e Pisa, come funziona il mercato a saldo zero e come si esce dal blocco

18:18
Sassuolo, Carnevali: "Vogliamo tenere i big fino a fine stagione, ci servono esterni bassi"
18:00
Bologna, Di Vaio su Fabbian-Lazio: "Se ne parla dall'estate". Fatta per Freytes? "Non è vero"
17:38
Neuer svela il retroscena: "Sono stato a un passo dall'Arsenal"
16:09
Milan, Tomori: "Rinnovo? Qui mi godo calcio e vita, al resto pensano gli agenti"
15:13
Napoli, Manna: "Limitazione sul mercato un paradosso, per Lucca e Lang vediamo"