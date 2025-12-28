Sassuolo, Carnevali: "Vogliamo tenere i big fino a fine stagione, ci servono esterni bassi"

"Noi abbiamo sempre attaccato. Se riusciamo, vorremmo inserire qualche tassello. Poi sappiamo che ci sono richieste per alcuni giocatori importanti, ma come sempre cercheremo di mantenere la nostra squadra fino almeno a fine stagione proprio per centrare l'obiettivo. Dopodiché permetteremo ai nostri ragazzi, credo ce ne sia anche più di uno, di andare a giocare in un grande club". Così Giovanni Carnevali, ds del Sassuolo, ai microfoni di Sky prima della sfida col Bologna: "La nostra forza è l'attacco - ha aggiunto - dove non dobbiamo fare nulla. Lì dobbiamo cercare semmai di mantenere i giocatori richiesti da altre squadre. Abbiamo piuttosto la necessità di intervenire sugli esterni bassi".