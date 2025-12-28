Napoli, Manna: "Limitazione sul mercato un paradosso, per Lucca e Lang vediamo"

"La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo. Si è cercato di uniformare la regola Uefa che però permette di fare dei correttivi, per me c'è stato un blocco un po' scorretto ma faremo di necessità virtù". Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ai microfoni di Dazn nel prepartita del match di campionato in casa della Cremonese. "Lang e Lucca via a gennaio? Vediamo quello che succede, non escludiamo nulla - ha aggiunto - I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Lucca è un giocatore che abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati. Poi lo spazio è anche limitato, abbiamo un centravanti (Hojlund, ndr) che si è integrato in modo pregevole, è forte e sta dimostrando il suo valore".