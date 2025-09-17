Juve, ecco la risposta a Modric e De Bruyne: idea Bernardo Silva

Il classe '94 rappresenterebbe un grande rinforzo a centrocampo, dove andrebbe ad aumentare la competitività, ma non solo. Con Bernardo Silva, la Juventus potrebbe "rispondere" anche a Milan e Napoli, che quest'estate hanno ingaggiato due stelle come Luka Modric e Kevin De Bruyne. Al momento è solo un'idea, ma se Comolli vuole bruciare la concorrenza dovrà avviare presto i dialoghi con il calciatore del City e il suo entourage. Un profilo così fa gola a tanti club: in Portogallo il candidato alla presidenza del Benfica, Joao Noronha Lopes, ha detto che vorrebbe provare ad acquistarlo già a gennaio. Chissà se è solo campagna elettorale.