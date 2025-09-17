Logo SportMediaset
Calciomercato

Juve, ecco la risposta a Modric e De Bruyne: idea Bernardo Silva

Il portoghese è in scadenza la prossima estate e difficilmente rinnoverà: Comolli ci sta pensando 

17 Set 2025 - 12:23
© Getty Images

© Getty Images

Anche se il mercato è appena finito, in casa Juventus si inizia già a pensare al 2026. Potenzialmente, quella della prossima estate potrebbe essere una sessione con numerosi calciatori a parametro zero. Tra questi si nascondono profili di altissima qualità, come quello di Bernardo Silva

Il trequartista del Manchester City, scrive Tuttosport, al momento è solo una suggestione anche se i bianconeri, con il direttore generale Damien Comolli, potrebbero presto avviare i contatti con l'entourage del portoghese per capire se l'operazione sia fattibile o meno. Bernardo Silva ha il contratto in scadenza il 30 giugno del prossimo anno e al momento non ci sarebbero delle trattative per il rinnovo: i Citizens, quando si tratta di prolungamenti, danno molta importanza alla carta d'identità. Il portoghese, 31 anni compiuti il mese scorso, non è di certo in età avanzata ma difficilmente rimarrà in Inghilterra.  

Il classe '94 rappresenterebbe un grande rinforzo a centrocampo, dove andrebbe ad aumentare la competitività, ma non solo. Con Bernardo Silva, la Juventus potrebbe "rispondere" anche a Milan e Napoli, che quest'estate hanno ingaggiato due stelle come Luka Modric e Kevin De Bruyne. Al momento è solo un'idea, ma se Comolli vuole bruciare la concorrenza dovrà avviare presto i dialoghi con il calciatore del City e il suo entourage. Un profilo così fa gola a tanti club: in Portogallo il candidato alla presidenza del Benfica, Joao Noronha Lopes, ha detto che vorrebbe provare ad acquistarlo già a gennaio. Chissà se è solo campagna elettorale. 

juventus
calciomercato
bernardo silva
manchester city

