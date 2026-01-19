Juve: pronto il rilancio per Mateta, obiettivo averlo già per il Napoli

La Juve vuole a tutti i costi Jean-Philippe Mateta, considerato il giocatore che può dare una svolta nel reparto avanzato. I gol parlano per lui, proprio quello che serve alla squadra bianconera e lo si è visto anche nella trasferta di Cagliari: 8 gol in 22 partite di Premier League, 14 in 37 gare la scorsa stagione, 16 reti in 35 due anni fa. Il no del Crystal Palace alla proposta di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 28 in caso di accesso almeno alla prossima Europa League, non ha scoraggiato la dirigenza bianconera, che è pronta al rilancio. Perché l'obiettivo è quello di consegnare l'attaccante francese a mister Spalletti addirittura per la sfida di domenica prossima allo Stadium contro il Napoli dell'ex Conte, chiudendo l'affare nel giro di un paio di giorni e programmando visite mediche e firma per metà settimana. Missione difficile ma non impossibile. Nelle prossime ore - come riferisce Tuttosport - è prevista una call con il club inglese, che chiede 35 milioni, per cercare di sbloccare la situazione trovando la formula giusta e arrivare a un'intesa. Dal canto suo il giocatore, classe 1997, ha già dato la sua disponibilità al trasferimento a Torino dando l'ok per un contratto quadriennale. Lo ha ribadito al Crystal Palace domenica sera. E neanche la promessa del tecnico Glasner eventualmente di portarlo al Manchester United in estate (pare il favorito per la panchina) lo ha convinto a cambiare idea.