MANOVRE BIANCONERE

Il Crystal Palace dice no alla Juve: rifiutata l'offerta bianconera per Mateta

Il club londinese valuta l'attaccante francese almeno 40 milioni di euro

18 Gen 2026 - 17:39

Il Crystal Palace ha detto no: il club londinese ha rifiutato l'offerta della Juve per l'attaccante francese Jean-Philippe Mateta.  I bianconeri avevano proposto un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 28, condizionato dalla qualificazione alla prossima Europa League. Il Crystal Palace valuta il giocatore non meno di 40 milioni di euro e al momento prende in considerazione solo la cessione immediata a titolo definitivo. La trattativa è dunque in una fase di stallo: per riaprirla serve un rilancio bianconero. Lato giocatore, invece, l'accordo con la Juve (contratto quadriennale) è già stato raggiunto.

I muscoli di Mateta e quell'abitudine alla doppia cifra di gol: per Spalletti sarebbe la svolta

Nel frattempo, però, la situazione interna al Palace è tutt'altro che rosea. Il tecnico del club inglese, Oliver Glasner, ha infatti annunciato pubblicamente che a fine stagione, nonostante l'offerta di rinnovo ricevuta, lascerà il club in cui è arrivato nel 2024 e che ha portato a giocare in Europa: "Ho già informato il club che volevo una nuova sfida", ha spiegato il tecnico, ma dalle sue parole è facile intuire che dietro a questa decisione ci siano i rapporti incrinati con la proprietà, dovuti soprattutto ad alcune scelte di mercato non condivise da Glasner.

L'ultima di queste scelte è l'imminente cessione al Manchester City del capitano Marc Guehi, operazione da circa 25 milioni di euro che dovrebbe chiudersi definitivamente in questi giorni: "Ho la sensazione che ci stiano abbandonando completamente - ha attaccato Glasner in conferenza alla vigilia della sfida col Sunderland poi persa 1-2 - La cosa peggiore è vendere il nostro capitano il giorno prima di giocare una partita. Finora ho tenuto la bocca chiusa, ma in questa stagione ci hanno strappato due volte il cuore e in entrambi i casi sempre alla vigilia di una partita: prima con Eze, poi con Guehi". E ha aggiunto: "Il Crystal Palace è bravo a concludere la stagione in questo modo, con Oliver Glasner, con un altro allenatore non lo so… Ma non mi interessa". E anche su Mateta le parole di Glasner sono suonate polemiche: "Voci su Mateta in partenza? Ci sarà un prezzo, il Crystal Palace dirà: ‘mancano 18 mesi alla fine del suo contratto’ concludiamo l’affare. Se lui vorrà, e nessuno però pagherà questo prezzo, allora lui resterà".

