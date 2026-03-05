Inter, in cantiere i rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto
© IPA
L'Inter pensa al futuro. In estate la difesa dei nerazzurri perderà diversi pezzi (andranno a scadenza De Vrij, Acerbi e Darmian) e sicuramente qualche giocatore nuovo arriverà a completare il reparto. Nel frattempo però i vertici di Viale della Liberazione pensano a blindare alcuni elementi già in rosa. In particolare si tratta di Yann Bisseck e Carlos Augusto.
Secondo le indiscrezioni riportate da Pasquale Guarro, l’Inter avrebbe già intavolato i primi discorsi con gli agenti dei calciatori. Per entrambi ci sarà un adeguamento: il tedesco, ormai pedina imprescindibile nello scacchiere di Chivu, dovrebbe arrivare intorno ai 2,5 milioni all'anno dopo aver già visto lievitare il suo stipendio da 750 mila euro a 1,5 milioni soltanto pochi mesi fa. Per il duttile brasiliano invece la cifra potrebbe sfondare il tetto dei 3 milioni annui. Operazioni ancora da approfondire ma ben intavolate.