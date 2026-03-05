Inter, in cantiere i rinnovi di Bisseck e Carlos Augusto

L'Inter pensa al futuro. In estate la difesa dei nerazzurri perderà diversi pezzi (andranno a scadenza De Vrij, Acerbi e Darmian) e sicuramente qualche giocatore nuovo arriverà a completare il reparto. Nel frattempo però i vertici di Viale della Liberazione pensano a blindare alcuni elementi già in rosa. In particolare si tratta di Yann Bisseck e Carlos Augusto.