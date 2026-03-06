Boga-Juve, missione riscatto: il piano per blindarlo dal Nizza

Jeremie Boga convince la Juventus: tra gol alla Roma e assist, il riscatto dal Nizza a 4,8 milioni è vicino. Ecco come l'ivoriano si sta prendendo la maglia

06 Mar 2026 - 09:22

Jeremie Boga ha undici "finali" per trasformare il suo passaggio alla Juventus da una scommessa temporanea a una certezza del futuro. Arrivato in prestito gratuito dal Nizza per garantire imprevedibilità e strappi sulla corsia mancina, l’esterno ivoriano ha già iniziato a ripagare la fiducia con i fatti: il gol pesantissimo contro la Roma e l’assist per Kalulu nella sfida con la Lazio sono i segnali di un giocatore che ha fame di riscatto. Non solo un’alternativa di lusso a Yildiz, ma un vero e proprio motore aggiunto per la rincorsa dei bianconeri al quarto posto. Grazie a una mentalità che ha subito conquistato la Continassa e a un prezzo per il cartellino fissato a soli 4,8 milioni di euro, la strada verso la permanenza definitiva a Torino sembra ormai spianata, con la dirigenza pronta a blindare quel mix di dribbling e velocità che sta ridisegnando la manovra offensiva della Signora. Lo scrive il Corriere dello Sport.

