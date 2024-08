Juve-Koopmeiners, è fatta: accordo con l'Atalanta per 52 mln più 7 di bonus, domani visite

© ipp

Il giorno giusto per Koopmeiners alla Juve è arrivato, dopo rifiuti, rilanci e certificati medici. L'ultimo contatto avvenuto in mattinata con l'Atalanta ha sbloccato la trattativa per l'arrivo del centrocampista olandese alla corte di Thiago Motta per 52 milioni di euro più sette di bonus. Nelle prossime ore il giocatore lascerà Bergamo per raggiungere Torino. Mercoledì sono in programma le visite mediche. Per la Juve si tratta dell'ottavo colpo di mercato.