Serie B, colpo Carrarese: arriva un talento del Paris Saint-Germain

Colpo di qualità e prospettiva quello messo a segno dalla Carrarese, che ha ufficializzato l'acquisto di Yanis Khafi dal Paris Saint-Germain. Il centrocampista franco-marocchino classe 2006 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Nella sua esperienza quadriennale con le giovanili della formazione francese ha collezionato 45 presenze, mentre a livello di Nazionale è stato un punto di riferimento della selezione marocchina Under 18, venendo preconvocato in molteplici occasioni anche con l'Under 21.

Queste le prime parole di Khafi in maglia gialloblu: "Sono molto felice di aver firmato per questo club, del resto stiamo parlando di una squadra che milita in Serie B e che è reduce da due grandi stagioni e per me è motivo d’orgoglio entrare a far parte di questa famiglia. Dal punto di vista personale, credo che i miei punti di forza siano il dribbling, la generosità nei confronti dei miei compagni e la capacità di muovermi in mezzo al campo, ma spero di poter maturare e migliorare ulteriormente in questa nuova esperienza".