Milan: interesse per Evertton Araujo del Flamengo

Originiario di Volta Redonda, Evertton Araujo è un mediano box to box che milita nel Flamengo. Cresciuto tra Cruzeiro e Botafogo, si è spostato poi nelle giovanili del Flamengo prima di essere promosso in prima squadra. Alto circa 1,85 metri, gioca prevalentemente da mediano davanti alla difesa, ma nel corso della sua crescita è stato utilizzato anche come terzino destro grazie alla sua duttilità tattica.