Milan: interesse per Evertton Araujo del Flamengo

24 Giu 2026 - 12:25
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 Evertton Araujo © Getty Images

 Evertton Araujo © Getty Images

Nelle ultime ore il nome di Evertton Araujo è stato accostato con insistenza al Milan. Dal Brasile, infatti, sono rimbalzate indiscrezioni relative a una presunta offerta da circa 15 milioni di euro presentata dai rossoneri al Flamengo per il 70% del cartellino del centrocampista classe 2003.

Originiario di Volta Redonda, Evertton Araujo è un mediano box to box che milita nel Flamengo. Cresciuto tra Cruzeiro e Botafogo, si è spostato poi nelle giovanili del Flamengo prima di essere promosso in prima squadra. Alto circa 1,85 metri, gioca prevalentemente da mediano davanti alla difesa, ma nel corso della sua crescita è stato utilizzato anche come terzino destro grazie alla sua duttilità tattica.

Dopo l’esordio in prima squadra nel 2023, ha progressivamente conquistato spazio nel club più titolato del Brasile. Nella stagione 2025 ha totalizzato 35 presenze e un gol, nel 2026 si trova a quota 13 match disputati senza però segnare o fare assist.

Nonostantre l'attenzione del club rossonero, altre fonti piuttosto vicine all’ambiente Flamengo sostengono con forza che non sia arrivata alcuna offerta né informale che tantomeno formale, e che il club non abbia intenzione di aprire una trattativa per la cessione del giocatore in questa fase.
 

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