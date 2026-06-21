Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km in bici sul mare: "uno spettacolo" per Bugno

Sul legame tra sport e territorio insiste il presidente della Provincia e sindaco di Imperia Claudio Scajola: "Abbiamo puntato sullo sport perché sport vuol dire salute mentale e fisica, educazione, ma anche sfruttare il periodo invernale, visto il clima favorevole che abbiamo". Il vantaggio competitivo è il sole: "Tremila ore di sole, il miglior clima d'Italia", per pedalare tra i profumi e le vedute della macchia mediterranea lungo il tracciato che da Ospedaletti arriva ad Andora. La dimostrazione, dice, di "come si può fare turismo facendo sport".